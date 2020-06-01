صور.. زحام كبير بالسجل المدني ببنها رغم تحذيرات كورونا

شهد محيط السجل المدني ببنها تزاحم العشرات من المواطنين على استلام البطاقات الشخصية والاستمارات أمام السجل المدني الرئيسي ببنها، برغم التشديدات الحكومية المتكررة بمنع التجمعات، بكافة أشكالها وأنواعها، طبقاً لتعليمات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا متجاهلين قرارات الدولة بمنع التزاحم وتطبيق التباعد كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وخاصة مع تطبيق إجراءات التعايش.

وناشد أهالي المنطقة وسكانها محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية، بإجراء تعقيم وتطهير مستمر بالمنطقة، حفاظا على السكان وأبناء المنطقة خوفا من تفشي المرض لاسيما وأن المنطقة يقصدها الداني والقاصي من أبناء المحافظة.

كما طالبوا الأجهزة المعنية بوضع علامات تباعدية وتقسيمات بالشارع وأمام ساحة السجل المدني، التي تكتظ يوميا بالوافدين عليها لاستخراج شهادات الميلاد، بعد أن بدأت مراحل التقديم للأطفال بالمدارس، علاوة على وضع علامات استرشادية للتباعد بين المواطنين وملصقات للحد من التزاحم أمام السجل المدني.

وأكد مصدر مسؤول بالسجل أن التزاحم من المواطنين جاء في المنطقة الخارجية للسجل حيث منفذ بيع الاستمارات الخاصة بالبطاقات الشخصية وتسلم البطاقات الجديدة حيث يتزاحم المواطنين على الشبابيك دون وعي مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل السجل وأماكن تقديم الخدمة بالصالات المختلفة لشهادات الميلاد والبطاقات والتصوير حيث لا يسمح للمواطنين بالدخول إلا من خلال ارتداء الكمامة.

كما تم توفير أماكن وعلامات إرشادية للتباعد الاجتماعي مشيرا إلى أنه يجري حاليا العمل على تنظيم عمليات التسليم والتسلم للبطاقات والاستمارات والتي تقع خارج المبني وإرشاد المواطنين بالبعد عن التجمعات.

وأوضح المصدر أن الزحام ناتج عن عودة الخدمات الخاصة بالسجل بعد توقف لمدة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا ودخول موسم التقديم إلى المدارس وحاجة العديد من المواطنين لتجديد بطاقات الخاصة بالرقم القومي التي انتهت مدتها خلال فترة وقف الخدمات.