عاجل.. مدبولي يوجه بتدشين خط ساخن في كل محافظة للتعامل مع مرضى كورونا

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بتخصيص خط ساخن في كل محافظة يتمّ تفعيله على مدار الـ24 ساعة لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن العلاج من فيروس كورونا المستجد.

مدبولي للمحافظين: "تتابعوا بنفسكم.. دي مرحلة حرجة"

وأكد رئيس الوزراء، خلال ترؤوسه اجتماع مجلس المحافظين اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أهمية متابعة كل محافظ بنفسه لأي شكاوى ترد عبر هذا الخط الساخن، ولاسيما في حالة رفض أي مستشفى تابعة للمحافظة دخول حالات مصابة إليها، قائلا: "هذه المرحلة الحرجة تقتضي تدخلكم شخصياً".

وأشار مدبولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة لمتابعة عمل كل خط ساخن، باعتبار أن خط كل محافظة سيشكل نقطة وصول أسرع لطالب الشكوى أو الحالة، كما سيسهم في تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة، الذي تم تدعيمه بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.