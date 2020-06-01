مرسيدس تطرح الجيل الجديد من أيقونتها "S" خلال شهور

أعلنت "مرسيدس بنز" الألمانية، الرائدة في صناعة السيارات الفارهة، عن طرح الجيل الجديد من الأيقونة الكهربائية "مرسيدسS 2021" فئة السيدان، في الأسواق خلال الاشهر المقبلة.

وتعتمد "مرسيدس S" على التيار الكهربائي بشكل أكبر في عملية الدفع مثل تقنية "48 فولت"، بالإضافة إلى نظام الدفع الهجين "Plug-in" مع ما يزيد على 60 كلم، من مدى السير الكهربائي.​

وأوضحت الشركة، أنها تعتمد في الشكل الخارجي للسيارة الجديدة على شبكة أمامية أعرض من الجيل الحالي، بالإضافة إلى مصابيح أمامية نحيلة، بالإضافة تجهيزها بمصابيح خلفية أفقية جديدة بشريط من الكروم يمتد فوقها من الحاجز إلى الحاجز، والغطاء الجديد والمصد المعاد تصميمه والذي يتضمن في هذه الحالة زوجين من أنابيب العادم أسفل المصد الخلفي.

ومن الداخل يوجد نظام استشعار يقع تحت غطاء عجلة القيادة يعمل على استشعار قوّة إمساك السائق بعجلة القيادة، وفي حالة تراخي قبضته، ستبدأ السيارة بإطلاق تحذير متسلسل، إذا فشل السائق في الاستجابة للتحذير، ستقوم السيارة بتنشيط نظام مساعد إيقاف الطوارئ.

كما ستعتمد السيارة المرسيدس الجديدة على مولدات طاقة هجينة لتحسين كفاءة استهلاك الوقود، لتشمل مساعدة هجينة مخففة لمعظم المحركات بداية من 2 لتر إلى V8 سعة 4 لترات.