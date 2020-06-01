الحكومة تضم الأمن الوطني والرقابة الإدارية لـ"لجان أزمة كورونا"

شكلت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لجان إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في كل محافظة من محافظات الجمهورية.

ووجه رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي انعقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المحافظين بالمرور اليومي على جميع المستشفيات التي تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة، لتكون مستشفى عزل أو تشخيص للحالات، بمرافقة مسؤولي لجنة إدارة الأزمة.

وكشف "مدبولي" عن أبرز الجهات الممثلة في اللجان، والتي تضم مسؤولي المحافظات، ووزارة الصحة، والأمن الوطني، والرقابة الإدارية، وغيرها، وذلك للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية، وإجراءات صرفها وكذا إجراءات استقبال الحالات، وكذا متابعة انتظام حضور الأطقم الطبية، وتقديم الخدمة للمواطنين.

وشدد مدبولي على ضرورة أن تكون المتابعة بمنتهى القوة، وأن تتكرر على مدار اليوم، وإذا اقتضى الأمر تتكرر عملية المرور على المستشفيات عدة مرات في اليوم.