خبير تنمية بشرية: أزمة كورونا أظهرت الخلل بالمنازل المصرية

قال الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية وتعديل السلوك، إن مبادرات "خليك في البيت" أظهرت حالة من التباعد الاجتماعي بين الأباء والأمهات والأبناء، وأوضحت الفجوة الموجودة فيما بينهم، ويحاول البعض رأب ذلك الصدع فيما لم يستطع البعض الأخر التغلب عليه.

وأضاف "إلياس"، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح" والذي تقدمه الإعلامية أية جمال الدين، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه لإصلاح ذلك يجب على الأهالي الاهتمام بما يهتم به الأبناء وذلك كون غالبية أوقات الأب قضاها في عمله بعيدا عن أبنائه، وهو ما أظهر الخلاف فيما بينهم حاليا، موضحا أنه بات من الضروري على الأهالي العودة مرة أخرى للغة الحوار فيما بينهم والتعرف من جديد على اهتمامات الأبناء.

وأكد أن هناك الكثير من الأباء ممن استغلوا تلك الفترة بشكل جيد وحرصوا على التقرب من أبنائهم مع الاحتفاظ بهيبتهم في أعين أبنائهم، مشيرا إلى أن هناك بعض الأمهات ممن تغرس المشاكل في أنفس أبنائها وتشتكي إلى رب الأسرة حتى يعالج تلك المشكلات وهو ما يصعب دور الأب الأبوي في ذلك الأطار.