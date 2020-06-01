"الحركة الوطنية" يطالب بالتوسع في استثمارات الصناعات الدوائية والطبية

قال الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، إنّ صندوق مصر السيادي يجب أن يكون له دور فاعل في الوقت الراهن، لعقد الشراكات مع القطاع الخاص والاستثمار في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

وأضاف أبوزيد، لـ"الوطن"، أنّ هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي لتحفيز النشاط الاقتصادي وتوسع الأعمال وتوفير فرص عمل وسد الاحتياجات الداخلية من المستلزمات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي، والانطلاق نحو التصدير للخارج.

وتابع أنّ مصر حريصة منذ أزمة فيروس كورونا التي ضربت العالم كله، على استمرار دفع عجلة الاقتصاد من خلال الإجراءات السريعة في التعامل مع التداعيات السلبية للأزمة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال.

وأشار إلى أنّ الدولة تعاملت باحترافية مع أزمة كورونا وحققت المعادلة الصعبة، في استمرار الأنشطة الاقتصادية للحفاظ على معدلات الإنتاج، كي لا يتضرر الاقتصاد مع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

ونوه أبوزيد بأنّ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر على مدار السنوات الماضية، أعطاها قدرة كبيرة على الملائمة المالية في مواجهة الأزمة.