"الجنايات" تنتدب محامين للدفاع عن متهمي "اعتصام رابعة".. وتؤجل لـ5 يوليو

أمر المستشار معتز مصطفى خفاجي، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بانتداب محامين للدفاع عن آخر 5 متهمين من اصل 87 متهمًا في قضية اعتصام رابعة العدوية، وذلك بسبب تعمد دفاع المتهمين الـ5 تعطيل الفصل في الدعوى، حيث تعمدوا عدم الحضور لجلسة اليوم التي عقدت بطرة، كما شمل القرار تأجيل نظر الدعوى لجلسة 5 يوليو المقبل، لتنفيذ القرار المتقدم.

وعقدت المحكمة جلستها بعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمار، وكان من المقرر سماع مرافعة 8 متهمين، الا انها فوجئت بحضور 3 محامين مع 3 متهمين، وتغيب الباقي، لتأمر بندب محامين للدفاع عن الباقين.

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة عقدت جلستها بعد التأكد كم التزام جميع الحضور بالإجراءات الاحترازية التي اقرتها وزارة الصحة، والتي تضمنت ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والالتزام بالتباعد داخل القاعة.

ونسبت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، إبان اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية بميدان رابعة العدوية في مدينة نصر.