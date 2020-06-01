انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 32

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس الغد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، مع شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وأن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وتوقع الخبراء، أن يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة، ويسود خلال فترة الليل، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.

ومن المتوقع أن يشهد خليج السويس نشاط للرياح، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، فهي كما يلي:

القاهرة 32 19

الإسكندرية 25 18

مطروح 25 18

سوهاج 37 21

قنا 39 22

الأقصر 40 23

أسوان 41 24