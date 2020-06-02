حظك اليوم الثلاثاء 2-6-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان يعشق العائلة ويقدسها، ولا يرفض النزهات مع الأشخاص المقربين والأصدقاء الذين يثق بهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس والموقف قد يستدعي منك لباقة إذا أردت أن تضع أسسا للتعامل.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تكون متفهما لظروف البعض ولا ترفض مبدأ التسامح.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان فارس كرم، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يونيو.