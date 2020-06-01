برلمانى يطالب بأرقام خاصة بكل محافظة للإبلاغ عن إصابات كورونا

تقدم النائب حسن عمر ، عضو لجنة الادارة المحلية ، بطلب احاطة الى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة ، بضرورة أضافة أرقام اخرى للابلاغ عن اصابات كورونا .

واكد البرلمانى فى طلبه ، ان الخط الساخن "105" للابلاغ عن اصابات كورونا التى قامت وزارة الصحة بتفعليه فور انتشار فيروس كورونا فى مصر ، يتعرض لضغط كبير من المواطنين الذين يستفسرون عن فيروس كورونا .

وأشار النائب ان الفترة الاخيرة أشتكى عدد كبير من المواطنين بعدم قدرتهم على الحصول على استشارة طبية من الخط الساخن و انتظارهم لفترات طويلة دون اى رد ، مما يستلزم وجود حل فورى لهذه المشكلة الكبيرة خاصة مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا .

وأقترح البرلمانى فى طلبه ان يتم تفعيل خط ساخن خاص بكل محافظة لتلقى الاستفسارات الخاصة بكورونا وايضا للابلاغ عن الاصابات ، لتقليل الضغط على الخط الساخن "105"