العدل يطالب بالتوسع في إنشاء المناطق الصناعية الصغيرة لتوفير فرص عمل

أكد عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، ضرورة رسم خريطة جديدة للسياسات العامة لمواجهة عالم ما بعد أزمة فيروس كورونا، التي ضربت الاقتصاد العالمي وأثرت بشكل سلبي على القطاعات والمجالات.

وأضاف إمام، لـ"الوطن"، أنّه يجب تعزيز التعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص بغرض الاستثمار الأمثل لزيادة حجم وارداتنا لجذب استثمارات أجنبية في سلاسل التوريد.

وشدد على ضرورة التوجه لمشروعات المدن المستدامة، وتوطين التنمية لا مركزيا بالشكل الذي يمكن كل قرية أو مدينة صغيرة من تلبية الحد الأدنى من الأمور الحياتية، وإعادة تقييم المحافظات حسب أنشتطها، والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية الصغيرة لتوفير فرص العمل.

ونوه إمام بضرورة إعادة النظر لشبكات الرعاية الاجتماعية باعتبارها محورا رئيسيا من محاور السياسات الاقتصادية وليست مجرد دعما اجتماعيا، ما يتطلب تحويل جزء من الإنفاق على المشروعات القومية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تبقى من أكثر الدروس المستفادة من أزمة كورونا.

وتابع أنّ مصر لحاجة لتوطين التنمية عبر الاستثمار في التعليم والصحة والبنية الأساسية، بما فيها المواصلات العامة والصرف الصحي والتعامل البيئي مع المخلفات وتوفير مقومات البنية التكنولوجية الأساسية.

وطالب إمام بإعادة الاعتبار لأهمية الطب الوقائي ومساندته، من خلال الإسراع بتنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل، وتأسيس نظم فعالة للمساندة الاجتماعية، والتوجه لتطبيق نظام الدخل الأساسي الشامل وهو النظام المعمول به في بعض الدول، إذ يحصل الشخص بمجرد تخرجه على دخل أساسي أيا كانت قيمته لحين حصوله على فرصة عمل.