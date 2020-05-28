فريق تطوعي من الشباب لتحقيق التنمية المستدامة في الغربية

أعلن محافظ الغربية دكتور طارق رحمي، عن بدء تكوين فريق من شباب محافظة الغربية من سن 16 حتى 35 عاما، والراغبين في ممارسة العمل التطوعي، في إطار خطة الدولة واستراتيجية مصر 2030 القائمة على تمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم في مساعدة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ الغربية، في بيان اليوم، أن مهام الفريق تشمل استثمار الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة والطاقات الفكرية والعقلية، لتحقيق نقلة نوعية في جميع القطاعات بالمحافظة، وتنمية قدرات الشباب عبر تدريبهم علميا و عمليا على مواجهة الأزمات و تنظيم الفاعليات وصنع القرار، والتواصل مع الشباب ذوي الجهود والأفكار المتميزة في تقديم خدماتهم التطوعية للمحافظة وأبنائها.

وأضاف المحافظ، أن مهام الفربق تتضمن أيضاً تقديم المقترحات الشبابية لصانعي القرار للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، وتعظيم دور المجتمع المدني في جميع المجالات التنموية وفي مختلف القضايا التي تهم المواطن، وغرس قيم إنكار الذات والعطاء في الشباب.