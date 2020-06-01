215 أوروبيا يغادرون القاهرة إلى ألمانيا

غادر مطار القاهرة الدولي قبل قليل، رحلة طيران تابعة لمجموعة طيران لوفتهانزا، إلى ألمانيا، وعلى متنها 215 من جنسيات أوروبية مختلفة، بخلاف طاقم الضيافة الجوية المصاحب للرحلة.

وقالت مصادر في المطار، إنّ رحلة طيران لوفتهانزا وصلت المطار قادمة من ألمانيا صباح اليوم، وأقلعت قبل قليل وعلى متنها 215 أوروبيا كانوا عالقين بمصر منذ تعليق رحلات الطيران، وجرى إنهاء إجراءات سفرهم، ومعظمهم من الطلاب، والعاملين بالسفارات.

وأجرى أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، اختبارات فيروس كورونا عليهم داخل صالة السفر، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كان مطار القاهرة الدولي ودّع قبل قليل 169 بحرينيا مغادرين لبلادهم، وسط ترحيب بالمطار.