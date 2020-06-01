"التموين" تمنع دخول المواطنين أي متجر أو سوق دون كمامة

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارا جديدا للمحالات التجارية التي تستلزم طبيعة عملها استقبال المواطنين بداخلها، في إطار خطة الدولة الشاملة؛ للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لحماية المواطنين من مخاطر العدوى في أثناء التسوق.

ونص القرار على قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنبيه على كل المحالات التجارية التى تستلزم طبيعة عملها استقبال المواطنين بداخلها، وعلى سبيل المثال وليس الحصر "السوبر ماركت ـ محلات الحلواني ـ محلات بيع الملابس ـ محلات بيع الأحذية" على أن يجرى اتباع التعليمات التالية:-

1. عدم السماح للسادة المواطنين (الزبائن) بدخول المتجر أو التسوق دون ارتداء الكمامة.

2. تدبير الكمامات بمعرفة المتجر لتوزيعها على الزبائن بسعر التكلفة.

3. تدبير القفاز البلاستيك الخفيف بمعرفة المتجر للمواطنين لارتدائه داخل المتجر.

4. توفير المواد المطهرة لاستخدام الزبائن في مدخل المتجر.

5. التطهير المستمر للمتاجر وكل ما يلامس الزبائن.

6. الالتزام بالمسافات المقررة في التباعد الاجتماعي عند نقاط الدفع (الكاشير).

7. التزام كل العاملين بالمتاجر بارتداء الكمامات الطبية والقفاز الطبي.

8. الالتزام بالتوجيه الخاص بالحد من عدد الزبائن داخل المتجر بما لا يتجاوز نسبة 25% من السعة الاستيعابية.

9. مراعاة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الزبائن داخل المتجر أو أماكن الانتظار بالخارج.

10. حسن معاملة الزبائن والتأكيد على توفر البضائع وحرص المتجر على حمايتهم من العدوى.