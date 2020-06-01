كورونا يفقد إسبانيا نصف عائدات السياحة

ذكر مكتب الإحصاء الإسباني، اليوم، أن إسبانيا لم تستقبل أي سائحين في شهر أبريل الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا والإجراءات التي جرى اتخاذها لاحتواء انتشاره.

وأدى ذلك إلى تراجع دخل هذا القطاع المهم من الاقتصاد الإسباني بنحو النصف في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال المكتب، إن السائحين لم ينفقوا سوى 11.7 مليار يورو (13.02 مليار دولار) من يناير وحتى أبريل 2020، وهو ما يقل بنسبة 48% عن نفس الفترة قبل عام.

واستقبلت إسبانيا، التي دخلت في عزل عام منتصف مارس الماضي لاحتواء الجائحة، 10.58 مليون سائح فقط في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، أي نصف عدد زوارها في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشكل السياحة عادة أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا، ثاني بلدان العالم جذبا للزائرين، بعد فرنسا.