في ساعة واحدة.. الأطباء تنعى 3 من أعضائها استشهدوا بكورونا

نعت الصفحة الرسمية لنقابة الأطباء، 3 أطباء ارتقوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال ساعة واحدة، من دون الإشارة إن كانوا توفوا في الساعة ذاتها أم في يوم واحد.

وفي البداية، نعت النقابة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، الطبيب يحيي سعد، مدير مستشفى العيون للأطفال بالقاهرة، دوّنت فيه: "تنعى نقابة اللأطباء الشهيد دكتور يحيى سعد مدير مستشفى العيون للأطفال بالقاهرة، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، والنقابة تدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويعطي أسرته الصبر والسلوان".

وفي غضون دقائق، نشرت الصفحة نعيا آخر للدكتور أحمد ياسين غلاب، أخصائي المسالك البولية، ذكرت فيه: "ننعى استشهاد الدكتور أحمد ياسين غلاب أخصائي المسالك البولية، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، سائلين المولى سبحانه أن يكتبه مع الشهداء وأن يسكنه فسيح جناته".

وفي الساعة ذاتها، نشرت النقابة نعيا ثالثا للشهيد الدكتور أشرف القاضي، استشاري الباطنة بأسوان، وكتبت: "تنعى النقابة العامة لأطباء مصر، الشهيد الدكتور أشرف القاضي الذي توفي إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، داعين المولى سبحانه أن يسكنه نعيم جناته مع الأبرار والشهداء".