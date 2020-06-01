وكيل نقابة الأطباء: لن نمتنع عن أداء واجبنا في خدمة مرضى كورونا

تحدثت الدكتورة نجوى الشافعي وكيل عام نقابة الأطباء، عن اجتماع نقيب الأطباء الدكتور خيري حسن، مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

وقالت الشافعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن الاجتماع كان امتدادا للتواصل الذي بدأ مع القيادات التنفيذية وبعد اجتماع نقيب الأطباء مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضحت الشافعي أن رئيس الوزراء استجاب لطلبات ملحة للأطباء مشيرة إلى أن الأطباء قبل كورونا وأثناء كورونا لا يمتنعون إطلاقا عن أداء وظيفتهم ومهمتهم والوفاء بالقسم الذي أقسموا عليه في خدمة المرضى وأن هذا هو الدور الأساسي لهم.

وشددت الشافعي على أهمية التواصل بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة وأن قناة الاتصال ستظل مفتوحة بينهم لاستكمال الرسالة مشيرة إلى أن مطالب الأطباء هي حمايتهم وعمل المسحة الطبية لهم خاصة العاملين في مستشفيات العزل.

وعن حالة الدكتور محمود سامي، طبيب مستشفى الحميات، الذى فقد بصره، قالت: "فى آخر علاج بدأ يشوف نور".