بـ77 مليون جنيه.. تجديد وتوسعة 20 مدرسة لاستيعاب كثافة الطلاب

أعلنت الدكتور أماني محمد إبراهيم مدير المشروعات بالقليوبية، الانتهاء من إحلال وتجديد وتوسعة 20 مدرسة على مستوى المحافظة، بتكلفة 76 مليون و662 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لاستيعاب الكثافة المتزايدة بالمدارس.

وأضافت "إبراهيم"، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن المدارس تقع بنطاق إدارات غرب وشرق شبرا الخيمة وبنها وطوخ والخصوص بإجمالي 235 فصلًا، مابين مدارس تعليم أساسي ورسمي لغات وابتدائي وإعدادي وثانوي .

وأوضحت أن المدارس التي تم تجديدها وتوسعتها هي مدرسة "جمال حمدان للتعليم الأساسي" بقليوب حيث تم إحلال وتجديد 16فصلًا بها، و"الرسمية للغات" بحوض النوار بالخصوص، وتم توسعة 28 فصلًا بها، و"الرحمن الرحيم الابتدائية" ببنها، حيث أنشئ بها 16 فصلًا جديدًا، إضافة إلى توسعة 16 فصلًا بمدرسة "أنس بن مالك للتعليم الأساسي" ببنها، و"منطي الإعدادية بنين" بغرب شبرا، حيث تم توسيع 6 فصول.

وأكملت أنه تم توسعة مدرسة "دندنا الابتدائية" بطوخ، و"الخصوص ثانوي عام لغات ورسمي لغات"، و"كفر الأربعين الإعدادية الثانوية"، و"مسطرد للتعليم الأساسي" بشرق شبرا، و"الشيماء الرسمية لغات" بشرق شبرا، و"الخانكة الابتدائية"، و"مجمع الخلفاء الراشدين"، و"الشهيد هيثم أبو العينين" بطوخ، وكذلك "قليوب الإعدادية".