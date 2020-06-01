محافظ القليوبية: مستشفى كفر شكر الجديد ينضم لمنظومة علاج كورونا

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمستشفى كفر شكر المركزي الجديد، بحضور عدد من مسئولي وزارة الصحة لدفع الأعمال وتسليم المستشفى خلال 10 أيام لتكون جاهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا والدخول في منظومة مواجهة الفيروس، حيث يتم الانتهاء من جميع أعمال الكهرباء وجار أعمال الفرش الطبي وتجهيز 230 سريرا و14 سرير عناية مركزة كما سيتم البدء في تركيب جهاز الأشعة المقطعية غدا، وتجهيز معمل الكيمياء التحاليل الطبيه وفتح العيادات الخارجية.

شارك في الجولة الدكتور محمد حسنين رئيس قطاع الدعم الفنى والمشروعات بوزارة الصحة والدكتورعواد احمد على السكرتير العام والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة

اكد المحافظ انه تم التنبيه على مقاول الاعمال والشركه المنفذه بضرورة العمل على مدار 24 ساعه وتكثيف العماله وتسليم المستشفى في الموعد المحدد كما تم تكليف وكيل وزاره الصحه بالبدء في تجهيز وتخزين الادويه الخاصه بفيروس كورونا بمخازن المستشفى والاستعداد التام بجميع المستلزمات الطبيه المطلوبه سواق للطاقم الطبي او المرضي.

أضاف انه سيتم الدفع بالاعمال ايضا بمستشفى الخانكه المركزي وسيتم الانتهاء منها وتجهيزها لتدخل الخدمه ايضا فى أقرب وقت لتقدم الخدمة لاهالي مدينه الخانكه حيث تم التنبيه ايضا على الشركه المنفذه بتكثيف العماله والورديات لتسليم المستشفى وادخالها الخدمه مراعاه للظروف الطارئه التي تمر بها المحافظه و مصر كلها.

أشار الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة إلي انه تم تجهيز الطاقم الطبي بالتنسيق مع الوزارة لتدريب الاطباء على بروتوكول علاج فيروس كورونا خلال هذه الفتره التي يتم تجهيز المستشفى بها ليكون الطاقم الطبي على استعداد للعمل فوراالانتهاء من المستشفى خلال 10 ايام حيث تم التنسيق مع الوزاره لعمل دورات تدريبيه للطاقم الطبي بالكامل بمستشفى كفر شكر المركزي.