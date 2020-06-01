مصرع طفل بطلق ناري طائش في مزرعة بشبرا الخيمة

شهدت مدينة شبرا الخيمة حادثا مأساويا حيث لقي طالب عمره 13 عاما مصرعه بطلق ناري طائش أثناء قيام شقيقه وزميله بفحص فرد خرطوش في مزرعة بشبرا الخيمة ولقي المجني عليه مصرعه فور وصوله المستشفى.

جرى القبض على المتهمين وضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين وندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث.

تلقى العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول "ي.ع.م" 13 سنة طالب، جثة هامدة إثر طلق ناري في الرقبة.

انتقل على الفور المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثاني وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المتوفي ويدعى "ا.ع.م" 23 سنه تاجر مواشي وزميلة "ا.ن.م" 23 سنة تاجر، أثناء وقوفهما وبصحبتهما المجني عليه في مزرعة مواشى وبحوزتهما فرد خرطوش ويقوم الثاني بفحصه استعدادا للذهاب لحفل عرس لإطلاق الرصاص فيه ابتهاجا بالعرس فخرجت طلقة من السلاح أصابت المجني عليه ولفظ أنفاسه فور وصوله المستشفى.

القى النقيب محمد حسام معاون المباحث القبض على المتهمين وبحوزتهما السلاح المستخدم في الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.