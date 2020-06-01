المخرج محمد حماقي: فيلم أشباح أوروبا تجربة سينمائية مختلفة

قال المخرج محمد حماقي، إنه انتهى من تصوير فيلم "أشباح أوروبا"، بطولة الفنانة هيفاء وهبي، منذ فترة.

وأكد "حماقي" لـ"الوطن"، أنه ينتظر إعادة فتح دور العرض، لطرح الفيلم الذي يقدم به تجربة سينمائية مختلفة يتمنى أن تحوذ على إعجاب الجمهور.

وكان من المنتظر أن يطرح فيلم "أشباح أوروبا" في موسم عيد الفطر المبارك، قبل صدور قرار بإغلاق السينمات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وواجه الفيلم تأجيل عرضه لأكثر من مرة ففي تصريحات سابقة لـ"الوطن" قال المنتج محمد وزيري منتج الفيلم إنه كان من المقرر عرضه في موسم نصف العام الماضي، ولكن جرى تأجيله لأسباب تتعلق بتقفيل الفيلم.

وفيلم "أشباح أوروبا" من بطولة كل من هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، أروى جودة، مصطفى خاطر وباسم سمرة وقصة كريم فاروق وكتب السيناريو والحوار أمين جمال، محمد أبو السعد وشريف يسري.