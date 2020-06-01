الحبس 8 سنوات لربة منزل وعشيقها بتهمة الزنا وتعذيب طفلتها

قضت محكمة الجنح بالخانكة برئاسة المستشار معتز جمال أباظة، رئيس محكمة، بالسجن 8 سنوات لربة منزل وعشيقها في تعذيبهما نجلة المتهمة الأولى وتحريضها على الفجور وإجبارها على شراء الخمور لهما أثناء ممارسة الرذيلة.

كان العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى تلقى بلاغا من عامل يتهم زوجة شقيقه وتدعى "ع" 40 سنة وآخر يدعى "م. ك" 20 سنة، بتعذيب ابنتها ابنة شقيقه البالغة من العمر 14 عاما.

أضاف في بلاغه أن المتهمة الأولى قامت بحلق شعر نجلة شقيقه وتعذيبها، وأن المتهمة على علاقة غير شرعية بالثاني الذي يتردد على مسكنها مستغلة غياب زوجها وحبسه على ذمة إحدى القضايا.

تمكن المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز الخانكة من القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة، وأحيلا للنيابة التى أمرت بحبسهما واحالتهما للمحاكمه فقضت المحكمة بحكمه السابق.