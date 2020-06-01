صور.. معرض لتوزيع الملابس والأثاث بالمجان على محدودي الدخل بالبحيرة

نظم فرع جمعية الأورمان بالبحيرة، معرض لتوزيع قطع الأثاث والأجهزة الكهربائية والملابس بالمجان، على الأُسر من محدودي الدخل والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بقرية على بن أبى طالب، بمركز حوش عيسى.

وضمت المعارض أجهزة منزلية كهربائية عبارة عن "ثلاجات – غسالات – تليفزيونات – بوتاجازات"، بالإضافة لتوزيع الملابس وقطع الأثاث للمنازل من أنتريهات ومطابخ وغرف سفرة وغرف نوم وسجاد ومفروشات ومراتب فايبر، يتم توزيعها بالمجان علي حسب احتياج الأسر والحالات المستحقة.

وقال عادل درغام، مدير أورمان البحيرة، يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة.

وأضاف، يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وعن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياه كريمة لهم.