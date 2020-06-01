لكل منطقة.. تعرف على جودة خدمات الاتصالات خلال شهر أبريل

أصدر اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي تقريره لنتائج قياسات شهر أبريل لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ حيث تم اجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 24 الف كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية، والمقسمة إلى ما يقرب من 80 مدينة وحي؛ حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

يتم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا للمعايير الدولية والتي من أهمها:

مؤشر عدم بدء المكالمة (Call block) وهو يعبر عن عدم قدرة العميل على بدء المكالمة الصوتية.

مؤشر انقطاع المكالمة (Call drop) وهو يعبر عن انقطاع الخط اثناء المكالمة الصوتية.

مؤشر جودة صوت المكالمة ( Voice quality) وهو يعبر عن متوسط مستوى جودة الصوت اثناء المكالمة الصوتية.

- فيما يتم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها:

سرعة تنزيل البيانات (Download Throughput) وهي سرعة تنزيل المحتوى من الشبكة للعميل.

سرعة تحميل البيانات (Upload Throughput) وهي سرعة تحميل المحتوى من العميل الى الشبكة.

فيما يلي اعداد المناطق (مدن وأحياء) التي تم رصد انها تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية في شهر أبريل:

لشركة فودافون: من أصل (80) مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (18) مدينة وحي تعاني من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور ومصر الجديدة ومدينة نصر والمرج والسلام وحدائق القبة والعباسية وشبرا والمقطم في القاهرة، ومن حيث عدم أكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (4) مدينه وحي وأهمها في القاهرة المعادي، ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد (6) مدينه وحي أهمها في القاهرة مدينتي.

لشركة اورانج: من أصل (80) مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (23) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها العبور والتجمع ومدينة نصر والعباسية وحلوان في القاهرة والسادس من اكتوبر والشيخ زايد والهرم وفي الجيزة، وفي الإسكندرية، مناطق في غرب الاسكندرية ومرسى مطروح، ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد (11) مدينه وحي أهمها مناطق في شرق وغرب الاسكندرية.

لشركة اتصالات: من أصل (80) مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (17) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور وشبرا والزمالك والمعادي والمقطم في القاهرة، ومن حيث عدم أكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (7) مدينه وحي وأهمها مدينتي والعبور وحلوان في القاهرة ومناطق في شرق الإسكندرية، ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (4) اهمها السادس من اكتوبر في الجيزة.

لشركة وى: من أصل (80) مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (24) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها العبور والرحاب ومصر الجديدة ومدينة نصر وحدائق القبة والعباسية والمنيل وشبرا والزمالك وحلوان والمعادي والمقطم في القاهرة، وفي الجيزة الشيخ زايد وفي الإسكندرية شرق الإسكندرية، ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد (5) مدينه وحي أهمها السادس من اكتوبر في الجيزة .

ويتضح من التقرير التفصيلي أن معايير خدمات البيانات في الحدود المقبولة لجميع الشركات وفقاً للترخيص مع تميز شركات أورانج واتصالات في سرعة تنزيل البيانات فيما عدا بعض المناطق أوقات الذروة (وفقا للتقرير التفصيلي لكل منطقة).

ويأتي هذا التقرير في إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لجودة الخدمات المقدمة من مشغلي شبكات الاتصالات في السوق المصري للمستخدمين ورفع وعي المستخدمين بمؤشرات جودة هذه الخدمات.