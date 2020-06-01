صدقي صخر: تركت الهندسة عشان غاوي مزيكا

ظهر الفنان صدقي صخر، خلال أحداث مسلسل بـ100 وش، وجسد شخصية أيمن، صديق عمر "آسر ياسين"، وحظي "صخر" بإشادات الجمهور بسبب أداءه التلقائي.

وعن بداية مشواره الفني، قال "صخر" لـ"الوطن"، إنه درس هندسة قسم اتصالات مثل أي شخص حصل على مجموع كبير في الثانوية العامة والتحق بكليات القمة، "أنا كنت بحب الهندسة فعلًا، واشتغلت فترة طويلة بشهادتي، ولكن المزيكا موجودة في حياتي من صغري وكنت بتعلم بيانو، كنت هاويًا للمزيكا، وبعد ذلك في 2003 ارتبطت بالمسرح واشتغلت مسرح فيه غنا ومزيكا، وبدأ الموضوع يكون احترافيًا، وبدأت التركيز على المزيكا والغنا، بجوار عملي في الهندسة، وشاركت في أفلام وثائقية وقصيرة وروائية تابعة السينما المستقلة".

واستطرد: "وفي 2012 بدأت مع فرقة يسرا الهواري وقت تأسيسها، وعملنا شغل احترافي وقدمنا ألبوما، وقمنا بجولات خارج مصر، وبدأ الفن يطغى على الهندسة، وشعرت بحاجتي لتكريس كل وقتي ومجهودي للفن فقط، وفي العام الماضي وبالتحديد في شهر يونيه، قررت الابتعاد عن الهندسة، وأعمل ما أحبه في المزيكا والتمثيل، وأذهب لهذا المجال للآخر".

وعن خوفه من الندم مستقبًلا بسبب قرار ترك عمله، قال "صخر"، إن أي فرصة لابد أن تحصل على حقها كاملًا، "حتى أُثمر في مجال الفن، يجب أن استثمر فيه وأمنحه مجهودي وطاقتي، لأن اللعب على الحبل مخاطره كثيرة، ومن ثم قررت التفرغ للفن تمامًا، ولحد دلوقتي أنا مش ندمان على الإطلاق، يمكن تيجي فترات أكون ماديًا مش تمام أسوة باستقرار الوظيفة، لكن راحة البال والسعادة إنك بتشتغل حاجة بتحبها دي حاجة مهمة وبالدنيا ومافيها".

وأشار إلى أنه "غاوي" مزيكا منذ الصغر، "طول ما أنا قاعد بلعب مزيكا، العازف اللي مش بيتمرن كل يوم مستواه بيقل، أنا بسعى ألا يمر يوم من غير ما ألعب مزيكا بشكل مستمر، وآلة الهارمونيكا هي المفضلة لي، وبلعبها دائمًا، المزيكا هتساعدني في الفن من حيث الاختيار والتذوق والإحساس".