يدخل خدمة مرضى كورونا.. استعدادات مستشفى كفر شكر المركزي الجديد للعزل

أعلنت محافظة القليوبية، أنه تقرر خلال 10 أيام، دخول مستشفى كفر شكر المركزي، لمنظومة علاج مرضى كورونا المستجد، ضمن مستشفيات العزل، في ظل ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس بالمحافظة، وتصنيفها من أعلى 3 محافظات في الإصابة بالمرض، حيث كان من المقرر دخول المستشفى للخدمة الشهر الجاري، ولكن ليس ضمن المنظومة.

تستعرض "الوطن"، معلومات عن المستشفى وإمكاناته، المقرر الاستفادة به من أجل مرضى فيروس كورونا.

تكلفة المستشفى تبلغ 212.8 مليون جنيه، ومقرر دخوله المنظومة خلال 10 أيام.

يضم المستشفى تخصصات الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة- عظام– عيون- مسالك– أسنان– أوعية دموية– مخ وأعصاب)، بالإضافة الى تخصصات النساء وتوليد، وتنظيم الأسرة، وجراحة المسالك، واﻷمراض الجلدية، والأنف واﻷذن، والأطفال المبتسرين، والرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي.

يتوافر بالمستشفى 106 أسرة، بالإضافة إلى 14 سرير رعاية، و28 سرير طوارئ، و4 غرف عمليات، و41 سرير كلى مجهز بماكينات الغسيل الكلوي، و28 حضانة للأطفال المبتسرين.

يعتبر مستشفى مركزيا متعدد التخصصات، يقدم خدمة طبية متقدمة لنحو 200 ألف نسمة.

مقام على مساحة كلية تصل إلى 24 ألف م2، وتبلغ مساحة المباني نحو 13 ألف م2، من إجمالي المساحة الكلية.

يجري حاليا تجهيز 14 سرير عناية مركزة، وتركيب جهاز الأشعة المقطعية، وتجهيز معمل الكيمياء والتحاليل الطبية، وفتح العيادات الخارجية.

تجهيز وتخزين الأدوية الخاصة بفيروس كورونا، بمخازن المستشفى، والاستعداد التام بجميع المستلزمات الطبية المطلوبة، سواء للطاقم الطبي أو المرضى.

تجهيز الطاقم الطبي بالتنسيق مع الوزارة، لتدريب الأطباء على بروتوكول علاج فيروس كورونا، خلال هذه الفترة، التي يتم تجهيز المستشفى به، ليكون الطاقم الطبي على استعداد للعمل فورا، الانتهاء من المستشفى خلال 10 أيام، حيث تم التنسيق مع الوزارة، لعمل دورات تدريبية للطاقم الطبي بالكامل بمستشفى كفر شكر المركزي.