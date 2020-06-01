الصين تتهم أمريكا بالأنانية لقطع علاقتها بـ"الصحة العالمية"

اتهمت الصين، اليوم، الولايات المتحدة بـ"الأنانية" بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب إنهاء علاقة الولايات المتحدة بمنظمة الصحة العالمية.

وتواجهت واشنطن وبكين بشكل متكرر حول قضايا مختلفة، وقال ترامب الجمعة، إنه سيقطع العلاقات مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي كان قد اتهمها بالتسامح جدا مع الصين، وفقا لما نشره موقع "فرانس 24".

وتأتي خسارة منظمة الصحة العالمية الكبيرة للتمويل الأمريكي في وقت يتواصل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ظهر للمرة الأولى في مقاطعة صينيةن أواخر العام الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان، في مؤتمر صحفي، إن المجتمع الدولي يعارض عموما مثل تلك التصرفات الأمريكية من الانانية والتهرب من المسؤولية وتقويض التعاون الدولي ضد الوباء.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية: "ليس بإمكانها خدمة دولة واحدة، ويجب ألا تتبع إرادة الدولة الأكبر من حيث تمويلها".

وتعد الولايات المتحدة أكبر المساهمين الماليين في منظمة الصحة العالمية، لكن الرئيس دونالد ترامب علق في أبريل التمويل بعدما اتهمها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع انتشار وباء كوفيد-19 في بادئ الأمر، وبالتهاون جدا مع الصين.

وأكد ترامب الحاجة "لأجوبة من الصين حول الفيروس" نفت بكين بغضب اتهامات لها بالتقليل من خطورة الوباء عندما ظهرت العوامل المسببة للمرض في مدينة ووهان بوسط الصين، أواخر العام الماضي.