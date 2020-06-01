بأجسام مضادة.. شركة أمريكية تبدأ تجارب بشرية لعلاج مصابي كورونا

قالت شركة "إيلي ليلي" الأمريكية، اليوم، إنها بدأت تجارب مبكرة لاختبار علاجها المحتمل لمرض كوفيد-19 في أول دراسة عالمية بشأن علاج هذا المرض بالأجسام المضادة للمرض.

و"ليلي" واحدة من العديد من شركات الأدوية والمؤسسات البحثية التي تعمل على إنتاج أمصال ومضادات الفيروسات والعلاجات الأخرى لمساعدة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار الذي أودى بالفعل بحياة أكثر من 370 ألف شخص على مستوى العالم، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وحقق دواء جديد من إنتاج شركة "جيلياد" اسمه "ريمديسيفير" بعض النتائج الإيجابية في تجارب صغيرة على المصابين بكوفيد-19 ويتناوله المرضى في بعض الدول في حالات استثنائية أو إنسانية.

وحسب "رويترز" قالت شركة "ليلي" إن دراستها المبكرة ستقيم سلامة وقدرة مرضى كوفيد-19 بالمستشفيات على التحمل والنتائج متوقعة بحلول نهاية يونيو.

والعلاج التجريبي إل.واي-كوف555 تم تطويره بالتعاون مع شركة "الب سيليرا بيولوجيكس" التي دخلت "ليلي" في شراكة معها في مارس.

وهذا العلاج معتمد على الأجسام المضادة الموجهة إلى الهيكل البروتيني داخل الفيروس لمنعه من التعلق بالخلية البشرية وبالتالي تحييده.