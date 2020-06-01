السودان تحذف "هيدروكسي كلوركوين" من بروتوكول علاج كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية حذف عقار "هيدروكسي كلوركوين" من بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، اليوم، أن وزارة الصحة الاتحادية بالسودان، وجهت بحذف العقار من بروتوكول العلاج، بناء على النتائج العلمية التي تم نشرها مؤخرا وتوجيه منظمة الصحة العالمية، بإيقاف كل التجارب السريرية لعقار الهيدروكسي كلوركوين، لمعالجة كورونا "كوفيد- 19".

وطالب المنشور كافة مراكز العلاج والأطباء بإيقاف استخدام العقار فوراً، مع الاستمرار على متبقي موجبات البروتوكول العلاجي.

وسجل السودان5026 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 286 وفاة، و 1423 حالة شفاء.