محمد عبدالعظيم: كنت موظفا في دار الأوبرا.. "حبيت واتجوزت مراتي هناك"

قال الفنان محمد عبد العظيم، صاحب شخصية "عم سامح" في مسلسل "بـ100 وش"، إنه كان يعمل موظفًا في دار الأوبرا، في سنة 1990، حيث تعرف على زوجته وكانت موظفة أيضا في نفس المبني.

وأضاف خلال حواره في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، والمذاع عبر فضائية CBC، تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وسهير جودة، أنه تزوج من زوجته عن قصة حب، متابعًا: "كنت بشوفها بترتب المكتب فقولت دي مراتي".

وتابع: "كانت هادية ومحاسبة ممتازة جدًا"، مشيرًا إلى أنه ليس بخيلًا مثلما ظهر في مسلسله الأخير، حيث كانت تحصل منه والدته على أمواله لكي تدخرها.