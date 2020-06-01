بعيدا عن المواساة.. أمير طعيمة ينصح بكيفية التعامل مع مصاب كورونا نفسيا

ناشد الشاعر الغنائي أمير طعيمة، المواطنين، بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، للوقاية من كورونا.

وكتب "طعيمة"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موجهًا نصائح بشأن كيفية التعامل مع مصابي كورونا.

وقال: "لما حد يصاب بكورونا، بلاش مواساته بكلمات أشبه بالنعي، نسبة الشفاء الحمد لله عالية، وكلماتك ممكن تحسسه بخطورة أكبر من اللي مكتوب له يمر بيها، ده غير إن فيه مصابين بقوا بيداروا لأنهم بقي بيحسوا إن دي حاجة لازم تتدارى".

واختتم "طعيمة"، كلماته "ربنا يسترها علينا جميعا وخدوا حذركم".

وفي موسم رمضان 2020، تعاون أمير طعيمة مع 7 من كبار نجوم الغناء فى الموسم الرمضاني، ما بين تترات أعمال درامية وإعلانات.

وتعاون "طعيمة" مع كل من، أنغام وبهاء سلطان وراغب علامة وسميرة سعيد ومحمود العسيلي ومدحت صالح وهاني شاكر.