"الصحة" تكشف عن أحدث بروتكول علاجي للتعامل مع مصابي كورونا

نشرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، البروتوكول الأخير الذي اعتمدته اللجنة العلمية بالوزارة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويشرح البروتوكول العلاجي طريقة التعامل مع المصابين وفق الأعراض الإكلينيكية، سواءً للحالات الخفيفة أو المتوسطة أو الحرجة.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن استسلام مصر الحصة الأولى من عقار الريمدسفير الأسبوع المقبل، للاستخدام في التجارب السريرية على مجموعة من المرضى، ضمن تجربة دولية تشرف عليها الأمم المتحدة في عدة دول ومن بينها مصر.

وتابع المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن حالات الإصابات بفيروس كورونا الشديدة هي التي ستسفيد من العقار. وأوضح المصدر أن حالات الاصابة بفيروس كورونا تقسم إلى 4 مراحل، تتمثل في الحالات البسيطة التي تحصل على العلاج في المنزل من خلال شنطة المستلزمات والأدوية التي توزعها الوزارة والمتوسطة المصابة بالتهاب رئوي ولكنها مستقرة، وثالثا الحالة الشديدة وهي التي تصاب بنهجان وضيق في التنفس، ورابعا الحالة الحرجة التي توجد في العناية المركزة على جهاز تنفس اصطناعي.

وأضاف المصدر أن العقار من المقرر له أن يقلل من فترة تواجد المريض في المستشفى إلى 11 يوما بدلا من 14 يوما، ويساعد في تحول نتيجة تحليل pcr من إيجابية إلى سلبية أسرع ويقلل من تكاثر الفيروس إلا أنها لا تحقق شفاء كاملا.