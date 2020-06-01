11 يونيو.. نتفليكس تبدأ عرض مسلسل "وساوس" السعودي

كشفت شبكة نتفليكس، عن الفيديو الدعائي لمسلسل "وساوس"، وهو أول عمل دراما وتشويق سعودي ضمن المحتوى الدرامي الخليجي المتوفر عبر المنصة.

ويعرض"وساوس" بدءا من الخميس 11 يونيو، كأول عمل سعودي تستحوذ عليه نتفليكس ليستمتع به أكثر من 183 مليون مشترك حول العالم في 190 بلدا مع توفر الترجمة لـ 30 لغة مختلفة مع توفر الوصف الصوتي باللغة العربية للمكفوفين.

وتدور أحداث المسلسل المكون من ثماني حلقات، والذي أنتجته شركة الظواهر الترفيهية السعودية، حول عائلة تواجه شكوكاً تحيط بوفاة كبير العائلة (حسان)، الذي يعود ماضيه الغامض إلى الظهور قبل أيام من الموعد المنتظر لإطلاق التطبيق الذكي الجديد لشركته، ليتم الكشف عن الحقائق بشكل مستمر، ولكن من منظور مختلف لأبطال العمل.

يقدم المسلسل حبكة درامية للأحداث التي تحمل في طياتها العديد من المشاكل الاجتماعية، مثل الخلافات الأسرية وصراع البقاء في عالم الأعمال، والتي يعتريها الغموض من كل جانب.

المسلسل من كتابة رولان حسن، ومن إخراج المخرجة السعودية هناء العمير، وتضم مجموعة من الكوادر الفنية بما فيهم عبدالمحسن النمر إلى جانب شيماء الفضل، وميسون الرويلي، وإلهام علي، وندى توحيد، ونور العنبر، وليلى عربي، بالإضافة إلى علي الشريف، وأسامة القس، ومحمد علي.