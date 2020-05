الإثنين.. نتفلكس تعرض Dark Crimes لجيم كاري

أعلنت نتفلكس عن عرض فيلم Dark Crimes عبر منصتها، يوم الإثنين المقبل، وهو من بطولة جيم كاري، مارتون كوكساس وشارلوت جينسبورج، ومن إخراج الكسندروس افراناس.

عرض الفيلم في السينما يوم 18 مايو 2018، وتكلفة إنتاجه 3 مليون و800 ألف يورو، وتقييمه 4.9 على موقع السينما IMDB .وبجانب فيلم Dark Crimes، تعرص منصة نتفلكس عدد من الأفلام للنجم جيم كاري، منها Yes man، Eternal sunshine of the spotless mind، Dumb and Dumber، Ace ventura: When Nature calls.

يذكر أن آخر أفلام جيم كاري، كان القنفذ سونيك، ومن إخراج "جيف فلور"، وبطولة وشارك كل من آدم بالي، وجيمس مارسدن.. وتصدر الفيلم قائمة البوكس أوفيس في اأمريكا بعدما تخطت إيراداته حاجز الـ 140 مليون دولار.