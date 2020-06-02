أحرجه أثناء فض مشاجرة مع أصدقائه.. قصة الأب القاتل بالمطرية

بلاغ اعتيادي بوقوع مشاجرة بمنطقة المطرية، لكن بعد انتقال رجال المباحث إلى مكان الواقعة، كانت المفاجأة، القتيل شاب في ريعان شبابه، والمتهم بالقتل الأب، الذي فشل في السيطرة على تماسك أعصابه، عندما أحرجه القتيل أثناء فض الأب مشاجرة بينه وبين آخرين، ليطعنه بمطواة ويفر هاربا، بحسب رواية شهود العيان.

البلاغ الذي تلقاه المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم المطرية، أفاد بوقوع مشاجرة بشارع التوفيقية بدائرة القسم، وسقوط قتيل تم نقله الى مستشفى المطرية العام لإسعافه، وفشلت محاولات الأطباء في إفاقته، حيث فارق الحياة متأثرا بجراحه.

تم سماع أقوال شهود الواقعة، وإجراء التحريات، وتبين أن المشاجرة نشبت بين القتيل (عاطل)، ومجموعة أشخاص آخرين أمام منزله، وعندما تدخل والده لفض المشاجرة، أحرجه نجله أمام الأهالي، فاشتبك معه، وأخرج الأب مطواه من طيات ملابسه، ووجه طعنة لنجله في البطن وفر هاربا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، ويجري البحث عن الأب، من خلال إعداد الكمائن له بأماكن تردده.