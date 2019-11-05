تجرد أب من مشاعر الأبوة، وقتل ابنه بعدما ضربه وعذبه لساعات متواصلة انتهت بجريمة داخل المنزل بمطروح.

البداية عندما علم "عماد" الأب، الذي يعمل فني ألوميتال، بأن ابنه "محمد"، 14 عاما، يسرق، ووصلت إليه عدة شكاوى منه، فأحضر جنزيرا من الحديد، وكبله به داخل المنزل الذي تقيم به الأسرة في منطقة "علم الروم" بمطروح، أعقبها "حفلة تعذيب" بدأت بالضرب والسب والتعذيب المتواصل لعدة ساعات بأسلاك الكهرباء حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تلقى اليوم، اللواء رضا العمدة، مدير أمن مطروح، إخطارا من شرطة النجدة، وانتقلت إلى موقع الجريمة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، ومفتش الصحة، وتم إلقاء القبض على الأب الجاني، وتحويله إلى النيابة.