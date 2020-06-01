الإمارات تسجل 635 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات إلى 35,192 حالة إصابة.

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - إن الجهات الصحية أجرت أكثر من 650 ألف فحص لمرض كوفيد19 خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء في الإمارات إلى 18,338 حالة، بعد تسجيل 406 حالات شفاء جديدة لمصابين بالفيروس. لافتة إلى تسجيل وفاة شخصين من المصابين بمرض كوفيد19، ليصل عدد الوفيات المسجلة في الإمارات إلى 266 حالة.