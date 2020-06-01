مصرع مسن اعتدى عليه شخص في مقابر الدقهلية بعد شكه في كونه لصا

لقي مسن مصرعه على يد شخص اعتدى عليه بـ"شومة" في مقابر ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، اليوم، بعد أن شك المجني عليه فيما يقوم به الشخص داخل المقابر حين ذهب لاستطلاع سبب وجوده.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ميت سلسل، بصدور استغاثات من داخل مقابر ميت سلسيل وعندما توجه الأهالي إلى مصدر الاستغاثات وجدوا مسنا غارقا في دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

وانتقلت مباحث المركز بقيادة الرائد أحمد ثروت، رئيس مباحث المراكز، إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع: إبراهيم محمد سليمان حمادة، 65 سنة بالمعاش، متأثرا بضربه على رأس بعصا غليظة " شومة" التي أحدث له نزيف حاد، وذلك من شخص شهرته "عمرو الدابة، 44 سنة" والذي فر هارب بعد الواقعة.

ولأهمية الوقعة شكل اللواء السيد سلطان مدير المباحث فريق بحث بإشرافه وقيادة العميد أحمد العجوز، رئيس فرع شمال الدقهلية، وتمكن فريق البحث من القبض علي المتهم بعد ساعتين من الواقعة .

وبسؤال المتهم في محضر الشرطة، اعترف بضرب المجني عليه بعصا غليظة "شومة" علي رأسه، وذلك أثناء وجوده داخل المقابر، ولوجود المجني عليه في أرضه الزراعية بالقرب من المقابر، اقترب ومنه قال "أنت حرامي، أنت بتعمل إيه في المقابر؟!" فانهال عليه ضربا بالعصا حتى سقط على الأرض غارقا في دمائه.

وأكد شهود العيان، أن المتهم من المقيمين في المقابر بشكل دائم، وأنهم وجدوا المجني عليه غارقا في دمائه ونقلوه إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي، لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.