جمع وتوريد 280 طن قمامة في ميت سلسيل بالدقهلية خلال أسبوع

أعلنت رئاسة مركز ومدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، برئاسة المهندس السيد أحمد عبد السلام رئيس المركز اليوم، عن جمع وتوريد 280 طن قمامة خلال هذا الأسبوع بمعدل 40 طن تقريبا يوميا من خلال جمع القمامة من المنبع وإخلاء المقلب الوسيط يوميا من القمامة، ووفقا لتوجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية وتنفيذا لتعليمات ومدينة ميت سلسيل

وبحسب بيان رئاسة المركز اليوم، فإشراف المهندس جمال العزازي مدير البيئة والمخلفات الصلبة والنظافة يتم يوميا إخلاء المقلب تماما من كافة القمامة حيث يتم تجميع كافة القمامة بالمدينة والقرى التابعة يوميا والتي قدرت خلال الأسبوع الحالي إجمالي 280 طن حيث يتم نقلها يوميا بمعدل ما يقرب من 40 طن يوميا بمعدات رئاسة المركز اللودر والسيارة القلاب 20 طن والسيارة 10 طن وتغطية الحمولة بالمفارش وإحكامها جيدا حتى لا تتطاير القمامة على الطرق ويتم توريد كافة القمامة لمقلب الجمالية تمهيدا لنقلها للمقلب العمومي بقلابشو حتى يتم إخلاء المقلب الوسيط نهائيا من كافة القمامة يوميا حفاظا على النظافة العامة والبيئة من التلوث.

وأكدت رئاسة المركز علي مواصلة الانتظام بالعمل بقطاع النظافة حيث تتم يوميا متابعة أعمال النظافة خلال الثلاث ورديات صباحا ومساء وليلا والتي تشمل جمع القمامة من المنبع بجميع أحياء المدينة مقسمة إلى اربع مناطق وأيضا تفريغ حاويات القمامة الممتلئة بصفة دورية وأعمال الكنس التي تتم صباحا وليلا يوميا ورفع الأتربة بالإضافة لإخلاء مقلب القمامة صباح كل يوم حفاظا على النظافة العامة والبيئة والمظهر الحضارى لميت سلسيل.