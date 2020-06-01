إبراهيم فايق بعد إصابة كريم رمزي بفيروس كورونا: "يارب ملناش غيرك"

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، مذيع قناة أون تايم سبورت، تضامنه الكامل مع الإعلامي كريم رمزي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما تبين إيجابية نتائج التحليل.

وكتب إبراهيم فايق، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "حبيبي يا كريم.. ألف سلامة عليك.. وإن شاء الله هتقوم سالم غانم.. يارب مالناش غيرك".

وكان كريم رمزي، مذيع قناة أون تايم سبورت، أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما تبين إيجابية نتائج التحليل.

وكتب كريم رمزي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات "تويتر": "كورونا إيجابي.. دعواتكم.. الحمد لله".

يذكر أن كريم رمزي، سابع مذيع يُصاب بفيروس كورونا، بعد مآثر المرصفي، وريهام السهلي، وآية عبدالرحمن، المذيعات بقناة "إكسترا نيوز"، وإلهام نمر المذيعة بالتلفزيون المصري، والإعلامية داليا أبو عمر، وعمر صلاح.