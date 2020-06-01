"فنون الشعر".. محاضرة أدبية "أون لاين" لفرع ثقافة مطروح

نظم فرع ثقافة مطروح، محاضرة أدبية "أون لاين" على الصفحة الرسمية لثقافة مطروح على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، فى إطار مبادرة "خليك فى البيت الثقافة بين إيديك الإلكترونية"، التي أطلقتها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتناول خلال المحاضرة ،اليوم، الشاعر البدوى حسين عبدالله، بعض القصائد الشعرية من تأليفة، وشرح كيفية الكتابة الشعرية، ودعم الشعراء الهواه، مؤكدا اهتمامه بالشعر والأدب وتنمية قدرات الشعراء الشباب.

وأكد محمد حمدى مدير عام فرع ثقافة مطروح، على إستمرار بث الأنشطة المختلفة لفرع ثقافة مطروح "أون لاين" على صفحة الفرع، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والعمل على استمرار التواصل مع الجماهير إلكترونيا، وتوصيل الرسالة الثقافية للمجتمع.