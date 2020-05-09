برامج أون لاين.. ماذا يقدم فرع ثقافة مطروح للجماهير في الحظر؟

على الرغم من الجماهيرية التى تتمتع بها ثقافة مطروح وأنشطتها فى شهر رمضان من كل عام إلا أن الحظر هذا العام كان له رأى آخر فى عدم حضور المواطنين المسرحيات والليالى الرمضانية والندوات الثقافية والأمسيات المتنوعة التى كانت ينظمها فرع ثقافة مطروح.

ومع إنتشار كورونا فى العالم ومصر وفرض حظر التجوال فى الفتره المسائية للتقليل من الإصابة وعدم الإختلاط، لم يستسلم فرع ثقافة مطروح ويحرم جماهيرة من تذوق الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة التى يقدمها فى رمضان، وبدء فى إستغلال ساعات الحظر فى ضخ مواد ثقافية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" عبر صفحتة الرسمية وتنظيم برامج ثقافية متنوعة.

وتنشر "الوطن" نماذج للبرامج التى ينظمها فرع ثقافة مطروح أون لاين بعد وقف الأنشطه داخل قصور الثقافة بسبب جائحة كورونا.

- برنامج بث مباشر محاضرات دينية حول الصيام ورمضان بالتعاون مع مديرية أوقاف مطروح.

- بث مباشر ورش عمل للأطفال حول كيفية تصنيع الألعاب ومنها صناعة فانوس رمضان.

- بث مباشر أشعار بمشاركة بعض شعراء مطروح.

- برنامج حول تعليم فنون الموسيقى.

- بث مباشر برنامج حول الأعمال الأدبية وتعليم كتابة القصص القصيرة.