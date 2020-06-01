خالد عبدالغفار: وجود مشكلات في أزمة كورونا طبيعي لكننا نتعامل معها

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مستشفيات وزارة التعليم العالي دخل بعضها منظومة مكافحة فيروس كورونا، والبقية تعمل على علاج باقي الأمراض والأمراض المزمنة.

وأضاف عبدالغفار، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن لجنة الأزمة الخاصة بفيروس كورونا، تجتمع يوميا مع رئيس الوزراء، وهناك رصد كامل للشكاوى التي تأتي من كل الجهات والمشكلات واردة ومنطقية وواقعية، لكن يتم التعامل معها وتداركها من خلال اللجان المشكلة.

وتابع عبدالغفار، أن من أزمة كورونا صعبة للغاية وغير هينة، "الموضوع كبير جدا والتعامل معاه مش سهل أبدا، وفي كم من التفاصيل لا نهاية له، وفي نفس التوقيت، نتعامل مع الإرهاب والاقتصاد والعائدين من الخارج، والمعادلة دي لو الإنسان معملش اللي عليه، مفيش نتائج ولا تحسن".