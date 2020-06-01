"العدل": استخراج التوكيلات من أي شهر عقاري دون النظر للمنطقة الجغرافية

أوضح المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، أنه يمكن لأي مواطن استخراج التوكيلات من أي شهر عقاري.

وذكر أنه تم رصد زحام وتكدس أمام بعض مكاتب الشهر العقاري، بينما لم تسجل بعض المكاتب سوى 8 معاملات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "رزق"، أن عملية استخراج التوكيلات تتم في كافة مكاتب الشهر العقاري بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، مناشدًا المواطنين بعدم التكدس أمام المكاتب التي تشهد زحامًا، خاصة مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، سجلت اليوم ما يزيد عن 30 ألف معاملة.

وأوضح أن وزير العدل أكد أهمية تقديم جميع الأندية الرياضية التي تضم فروعًا للشهر العقاري الخدمات لكافة المواطنين، وليس للأعضاء فقط.

وأشار مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، إلى أن وزارة العدل مستعدة لإمداد كافة الأندية التي ترغب في فتح مكاتب التوثيق بالموظفين.