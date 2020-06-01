عضو العليا للفيروسات: نتوقع أكثر من 40 ألف إصابة بكورونا بنهاية يونيو

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إنه وفقًا للنماذج الافتراضية، فإنه كان من المتوقع أن تتجاوز إصابات كورونا في مصر 20 ألف حالة في نهاية مايو المنصرم، مشيرًا إلى أن هذا ما حدث.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، على قناة "ON": "الأرقام التي حدثت في الفترة الماضية، والزيادات التي شهدناها، توقعنا أن تشهدها البلاد، ولكن بعد إجازة عيد الفطر بـ10 أيام".

وتابع: "هناك عدد كبير من المواطنين الذين انتقلوا بين المحافظات وعادوا إلى قراهم، بخلاف الأفراح وتقابل العادات، وكنت أتوقع الأرقام بتاعة الأيام اللي فاتت بعد العيد بـ10 أيام، واللي إحنا شفناه قبل أسبوع الإجازة موضوع تاني، ومتوقع أكتر من 40 ألف إصابة نهاية يونيو".

وأردف: "لما الأرقام تبتدي تنزل لأكثر من أسبوع تنتهي الذروة، وفي بلاد فيها بعد ما نزل الكيرف رجع يعلى تاني، ورسالة الزم بيتك خلص وقتها، والناس هتركب مواصلات وتشتغل، ومفيش حاجة تحميني إلا الماسك والكمامة".

وواصل: "الكمامة اللي بجنيه تقي من العدوى بنسبة 100%، وكل كمامة أُرتديت في أمريكا وفرت ما يتراوح ما بين 400 إلى 600 دولارًا، وكل ساعة أو نص ساعة اغسل ايدك بالمياه والصابون".