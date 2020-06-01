ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في نهاية اليوم وعيار 24 يسجل 873 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في نهاية تعاملات اليوم الإثنين 1 يونيو، أول أيام عمل البورصات العالمية بعد أن شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، خلال الأيام الماضية، حيث سجل عيار 24 مبلغ 873 جنيهًا، مقارنة بالمعاملات الصباحية حيث كان سعره 872 جنيهًا، بفارق جنيها واحدًا.

وأرجع إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة بالغرفة التجارية بالقاهرة، هذا الارتفاع الطفيف إلى تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في البنوك المصرية اليوم.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم في البورصات العالمية والأسواق المحلية.

أسعار الذهب

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 870 و873 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 761 و764 جنيها، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 652 و655 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب لـ6112 جنيها.