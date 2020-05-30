استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. وعيار 18 يسجل 652 جنيها

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت 30 مايو، بعد أن شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، التي استقرت عند نفس سعر التعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

حيث تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 870 و872 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 761 و763 جنيها، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 652 و654 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب لـ6104 جنيهًا.