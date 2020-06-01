إصابة عاملين في حادث إنقلاب سيارة بترعة بأسيوط

أصيب عاملان فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل في ترعة ري بني عدي التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل فى ترعة ري بني عدي دائرة المركز، ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، والدفاع المدني، وبالمعاينة والفحص، تبين صحة البلاغ انقلاب سيارة ربع نقل فى ترعة رى بنى عدى، دائرة المركز.

وأسفر الحادث، عن إصابة إبراهيم عبدالموجود إبراهيم 62 سنة، والسيد إبراهيم عبدالموجود 39 سنة، مقيمان بمحافظة الجيزة، يعملان بدق مواسير مياه رى ببنى عدى منفلوط.

جرى تحويل الأول لمستشفى أسيوط الجامعي، ونقل الثانى لمستشفى منفلوط، وجار استخراج السيارة من الترعة، وجرى تحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية.