الجيش الليبي: نجري عمليات عسكرية في محاور طرابلس ضد مرتزقة أردوغان

أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أن القوات الجوية التابعة للجيش الوطني توفر مظلة فوق منطقة "غريان" باتجاه العزيزية، لمنع تجمع الميليشيات الإرهابية المرتزقة المدعومة من تركيا.

وأوضح أن هناك عمليات عسكرية كبيرة في محاور طرابلس، وذلك خلال مؤتمر صحفي له، منذ قليل.

وأضاف "المسماري"، أن أهالي الأصابعة رحبوا بدخول قوات الجيش الوطني الليبي إلى بلدتهم، مضيفًا "معركتنا ضد الإرهاب معركة الجيش والشعب".

ولفت إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي قامت بعمليات تموضع لسحب الميليشيات.

ورصد موقع الرادارات الإيطالي "إيتا ميل رادار" في وقت سابق اليوم، وصول طائرتين جديدتين من سلاح الجو التركي إلى ليبيا من طراز لوكهيد سي 130 إي، كما رصد الموقع مغادرة الطائرتين من إسطنبول إلى مدينة مصراتة، حيث هبطت الطائرة الأولى في ليبيا، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وترسل تركيا دعمًا عسكريًا كبيرًا لحكومة فايز السراج، بما في ذلك مركبات عسكرية وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي، فضلًا عن تجنيد وإرسال المرتزقة من عناصر "داعش" و"هيئة تحرير الشام"، حيث نقلت تركيا أكثر من 11 ألف من المرتزقة، والذين وصل عددهم في المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 2300 شخصًا.