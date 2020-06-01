"الوزراء": غلق أماكن الوضوء ودورات المياه في حالة فتح المساجد

تحدث المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن دقة مواعيد فتح دور العبادة والمطاعم، موضحًا أن كل هذه المواعيد كانت تكهنات، ولا يوجد قرار حتى الآن بذلك، والدليل أنه لم يصدر قرار رسمي عن وزارة الأوقاف، حول إعادة فتح المساجد، لكن ملف دور العبادة تعمل عليه وزارة الأوقاف منذ فترة طويلة جدا.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن وزارة الأوقاف، وفرت 320 ألف متر من السجاد للمساجد، والعمل الأن جار لوضع العلامات الارشادية، لترتيب الصفوف في المساجد، بالإضافة لعدم دخول المسجد بدون سجادة صلاة وكمامة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم غلق أماكن الوضوء ودورات المياه، حتى لو فتحت المساجد، كما أن ملف الأوقاف فيما يخص دور العبادة، وإعادة فتحها مرة أخرى، هو الأقرب الأن للنظر فيه من لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، نظرًا لجاهزيته.